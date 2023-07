Honkai: Star Rail, la data della presentazione dell'update 1.2 è stata svelata

HoYoverse ha annunciato quando avremo modo di scoprire i dettagli del prossimo grande aggiornamento di Honkai: Star Rail. Parliamo dell'update 1.2 noto come "Even Immortality Ends" (Anche l'immortalità finisce). La data da segnarsi sul calendario è l'8 luglio 2023.

Il team di sviluppo ha svelato un "Special Program" per Honkai: Star Rail, come è possibile vedere nel video poco sotto. Tramite l'anteprima di questo filmato - che serve come segnaposto per la presentazione che avrà luogo in diretta alle 13:30 dell'8 luglio 2023 - possiamo vedere i personaggi Welt, Blade e Kafka: possibile che siano nuovi personaggi Banner?