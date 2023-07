Yoko Taro cambia maschera per promuovere il suo anime, ma poi capisce che è maledetta

Yoko Taro, noto creatore di Nier (e non solo), è famoso per la propria stranezza. Tra le varie caratteristiche del creativo la più visibile è il fatto che indossa praticamente sempre una maschera. Da anni ne utilizzava una basata sulla serie di Nier, ma recentemente l'uomo è apparso con una nuova maschera - di un leprecauno - per promuovere il suo nuovo anime KamiErabi GOD.App.

Taro ha spiegato perché non indossava la sua solita maschera, ma precisiamo subito che non sappiamo se sia serio o se sia tutto uno scherzo (è spesso così con Taro). In base a quanto detto, Taro e un produttore di Fuji TV stavano bevendo in un bar a Los Angeles la sera prima di un panel che sarebbe stato condotto da Taro. Il produttore ha però perso la maschera di Nier e, nel cercarne un'altra per il creativo, si è imbattuto in quella del leprecauno in un negozio di costumi a L.A. Pare che questa maschera fosse la più grande di tutte e che fosse nel negozio da 30 anni. Pare che la maschera sia costata 120 dollari.

Sembra tutto un po' assurdo? Bene, non è finita. Secondo Taro la maschera è maledetta (perché non dovrebbe esserlo?). La sua teoria è che la maschera sia posseduta dallo spirito della nonna del proprietario del negozio, oppure da un suo cugino (non sappiamo cosa dire) che è morto nel 1945.