GCC Pokémon, Scarlatto e Violetto - Ossidiana Infuocata, sveliamo 2 nuove carte in esclusiva

I lavori sul Gioco di Carte Collezionabile di Pokémon non si fermano: in attesa dell'espansione Scarlatto e Violetto - Ossidiana Infuocata, vi presentiamo 2 nuove carte in esclusiva: parliamo di Magnezone e Pawmot-ex. Questa nuova espansione, in arrivo l'11 di agosto, aggiungerà più di 190 carte, diversi Pokémon-ex Teracristal con un tipo diverso dall'aspetto cristallino, incluso un Charizard-ex di tipo Oscurità, un Tyranitar, un Eiscue e un Vespiquen di un tipo diverso dal solito, 15 nuove carte allenatore e decine di carte Pokémon e Allenatore con illustrazioni speciali.

Tra queste, come detto, vi presentiamo in anteprima due novità: