Ghost Trick: Detective Fantasma, un video di gameplay da 16 minuti

Ghost Trick: Detective Fantasma è stato mostrato in azione da Game Informer con un video di gameplay della durata di circa sedici minuti, in cui viene illustrato il funzionamento delle meccaniche puzzle del gioco all'interno di uno dei primi livelli della campagna.

Come si può vedere, c'è un sicario che entra in un appartamento e cattura una ragazzina dopo averne ucciso il cane. Entrando però in contatto con il cadavere dell'animale, riusciremo a tornare indietro nel tempo, a quattro minuti prima della sua morte, e a usare i nostri poteri per influenzare gli eventi al punto da creare una nuova realtà.

Accolto dalla stampa internazionale con voti ottimi, Ghost Trick: Detective Fantasma è la remaster di un grande classico Capcom, pubblicato originariamente su Nintendo DS nel 2010 e scritto e diretto da Shu Takumi, il padre della serie Ace Attorney.