PS5 è scontata di 100 euro in vari paesi europei, offerte in vista della Slim a prezzo ridotto?

Sony ha lanciato una promozione in vari paesi dell'Europa grazie alla quale è possibile acquistare PS5 con un sostanzioso sconto di 100 euro fino al 15 di luglio. Seppur temporanea, si tratta di una offerta importante per una console che meno di un anno fa ha è aumentata di prezzo e che, stando ai dati ufficiali della compagnia, sta macinando numeri di vendita da record.

Allora per quale motivo Sony ha deciso di scontare di così tanto il prezzo di un prodotto così popolare? Una delle ipotesi che stanno circolando in rete in questi giorni è che l'obiettivo della compagnia sia quello di svuotare i magazzini in vista del lancio di una revisione hardware o, meglio ancora, di un modello Slim di PS5.

A nostro avviso, non si tratta di una teoria del tutto campata in aria. Come forse saprete è da tempo che si parla di una nuova versione di PS5 con lettore ottico estraibile, in particolare da fonti affidabili come Tom Henderson. A ciò si aggiunge la soffiata arrivata pochi giorni fa da Microsoft: nei documenti ufficiali depositati in tribunale nella causa contro l'FTC, il colosso di Redmond ha riferito che entro la fine del 2023 uscirà una PS5 Slim a prezzo ridotto.