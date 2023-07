Test Drive Unlimited Solar Crown è stato rinviato, stando a un documento di Nacon

A quanto pare i giocatori desiderosi di gettarsi a capofitto nel mondo open world di Test Drive Unlimited Solar Crown dovranno attendere più a lungo del previsto. Stando a un documento del publisher Nacon per i suoi investitori, pare infatti che il gioco sia stato nuovamente rinviato, questa volta ai primi mesi del 2024.

Come segnalato da Proteus Gaming, l'editore francese ha recentemente ha pubblicato un report per i suoi azionisti e nella documentazione c'è anche una roadmap con i periodi di uscita dei suoi prossimi giochi. Nel caso di Test Drive Unlimited Solar Crown vengono indicati i mesi di febbraio e marzo 2024, laddove attualmente il gioco è atteso per un periodo non meglio precisato dell'anno corrente.