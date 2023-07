Halo Infinite ha perso finora il 98% dei suoi giocatori su Steam

I numeri odierni lasciano di certo l'amaro in bocca rispetto a un'esperienza che possedeva senz'altro il potenziale per fare molto bene e che agli esordi aveva convinto un po' tutti, salvo poi inciampare in una lunga serie di passi falsi.

Di recente 343 Industries ha ammesso la mancanza di qualità in Halo Infinite, indicando segni di miglioramento che però a questo punto sembrano a dir poco tardivi. In generale l'atteso supporto post-lancio è partito lentamente e con poca convinzione.

Halo va rifondato?

Come ricorderete, lo scorso gennaio ci sono stati licenziamenti in casa 343 Industries, con Joe Staten che ha lasciato il team e una situazione che molti addetti ai lavori hanno giudicato come critica per lo studio.

Successivamente il ruolo di 343 Industries alla guida del franchise è stato riconfermato, ma è chiaro che le cose dovranno funzionare diversamente d'ora in avanti e che Microsoft ha puntato i riflettori sul gruppo, pronto a ricorrere a misure drastiche qualora si rivelasse necessario.