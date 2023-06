Halo Infinite: 343 Industries ammette che manca la qualità, ma ci sono segni di miglioramento

Lo sviluppatore di Halo, 343 Industries, ha ammesso che Halo Infinite ha "faticato" a fornire una "pipeline coerente di nuovi contenuti per i giocatori", affermando che deve iniziare a mostrare miglioramenti più degni di nota"per quanto riguarda la qualità dello sparatutto.

In un'intervista con Xbox Wire, il responsabile del servizio live Sean Baron ha riflettuto sul primo anno dello sparatutto fantascientifico e ha confermato che "la cadenza dei contenuti" continuerà a essere "migliorata" in futuro.

"La Stagione 4 è molto eccitante per me perché segnerà la terza pubblicazione puntuale per il team del Live Service di Halo Infinite", dice Baron. "Conoscete il detto: 'Una volta è un caso. Due volte è una coincidenza. Tre volte è uno schema'."

"Penso che sia questo il punto in cui ci troviamo ora: stiamo vedendo il risultato dell'attenzione alla continuità. E non potrei essere più entusiasta del fatto che la squadra ci sia arrivata. Abbiamo ancora molto spazio per migliorare: lavoreremo sempre per trovare nuovi modi per migliorare e garantire la prevedibilità del servizio. Ma sono molto soddisfatto dei progressi compiuti e non vedo l'ora di arrivare a quattro successi di fila con la Stagione 5 nel corso dell'anno".

Per quanto riguarda il futuro di Halo Infinite, Baron afferma: "quando penso in generale alla traiettoria di Halo Infinite, tutto si riconduce ai nostri obiettivi di esperienza del giocatore: Continuità, Soddisfazione e Qualità. Manterremo l'attenzione sulla Consistenza. Come ho detto, credo che ci siano chiare prove di miglioramento. Lo stesso vale per la Soddisfazione: continueremo ad aggiungere le caratteristiche e le esperienze che i giocatori desiderano".

"Dove dobbiamo iniziare a mostrare miglioramenti più degni di nota è con la Qualità. Qualità sia tecnica che esperienziale. La mia speranza è che nelle prossime pubblicazioni e aggiornamenti inizieremo a vedere la Qualità fare lo stesso tipo di salto che abbiamo visto con la Continuità e la Soddisfazione".

Tra le recenti novità vi è un nuovo sistema di Ranghi, vediamo come funziona.