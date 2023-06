Obi-Wan Kenobi: Ewan McGregor vuole una seconda stagione, dice l'attrice della giovane Leia

Vivien Lyra Blair, che interpretava la giovane Principessa Leia, ha dichiarato in un'intervista che Ewan McGregor è estremamente interessato in una seconda stagione di Obi-Wan Kenobi. McGregor veste i panni del Jedi che dà il titolo alla serie TV di Disney Plus.

"Beh, credo che molte persone mi chiedano: 'Ci sarà una seconda stagione di Obi-Wan?'. E onestamente, penso che sia una possibilità, perché Ewan sta implorando di farne un'altra. È davvero entusiasta".

Blair ha anche detto che a lei stessa piacerebbe continuare a interpretare Leia. "Non vedo come potrei inserirmi, perché è molto implicito che lei non lo rivede fino a quando non chiede aiuto nel quarto film, Una nuova speranza. Quindi, penso che sia come dire: come potrei inserirmi in questa storia? E quindi speriamo in una serie tutta mia. Stiamo pensando che potrebbe essere divertente fare una serie di Leia su Alderaan. E spero davvero che qualcosa del genere possa funzionare".

La giovane Leia (Vivien Lyra Blair)

La stessa Kathleen Kennedy, presidente della Lucasfilm, ha dichiarato che la porta non è chiusa quando si tratta di continuare Obi-Wan e la sua storia. "Esito sempre a dire di no ad altri Obi-Wan Kenobi. Forse finiremo per fare qualcosa che verrà incorporato in alcune delle altre storie che stiamo facendo, o alla fine in un film, ma chi lo sa? Ma al momento è ancora la nostra serie limitata stand-alone. Non abbiamo piani di espansione al momento".

Sapevate che la serie inizialmente era su Luke Skywalker e Ben?