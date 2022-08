Star Wars: Obi-Wan: la serie inizialmente era su Luke Skywalker e Ben, conferma McGregor

La serie TV Star Wars: Obi-Wan era nata come una trilogia di film, incentrata su Luke Skywalker e Ben, come confermato da Ewan McGregor. Il progetto iniziale era quello di raccontare Obi-Wan che proteggeva Luke su Tatooine dai predoni Tusken, ma l'insuccesso di Solo ha mutato radicalmente il progetto, portando alla cancellazione dei film. L'arrivo di Disney Plus ha fatto riciclare Obi-Wan come serie TV, che ha ripreso molto del materiale cancellato dei film, ma ha anche modificato radicalmente la storia, ora incentrata su Leia.

Ewan McGregor, l'attore che interpreta Obi-Wan Kenobi nella serie, ha raccontato in occasione del FAN EXPO di Boston che "Doveva essere una storia su me e Luke. Era sempre dovuta essere tale e poi c'è stato uno di quei colpi di genio in cui hanno cambiato tutto."

McGregor ha poi plaudito alla capacità di Disney e Lucasfilm di non far trapelare niente sulla storia prima del tempo, in modo da proteggere l'esperienza finale degli spettatori: "Credo che sia davvero cool che Disney e Lucasfilm abbiano così tanta cura dell'esperienza dei fan. Vogliono davvero che voi abbiate un'esperienza al 100% la prima volta che vedete qualcosa." Insomma, le due case proteggerebbero i fan da anticipazioni e voci così da non rovinargli parte della visione.

Se vi interessa saperne di più, potete leggere la nostra recensione di Obi-Wan, serie attualmente in streaming su Disney+.