iPhone: più pubblicità nelle app potrebbero essere in arrivo

Apple avrebbe intenzione di aggiungere delle pubblicità a delle altre applicazioni tra quelle preinstallate sugli iPhone, come Maps, Books e Podcasts. Ad affermarlo è un resoconto di Mark Gurman su Bloomberg, secondo cui i test interni sarebbero già iniziati, in particolare per le pubblicità di ricerca di Maps, pensate per mostrare consigli quando si cercano ristoranti, negozi o altre attività nelle vicinanze.

In arrivo nuove pubblicità su iPhone?

Stando a Gurman si tratterebbe di un modello simile a quello già implementato sull'App Store, in cui gli sviluppatori possono pagare per legare le loro applicazioni a determinate stringhe di ricerca, quali "puzzle games" e "photo editor". Su Maps le ricerche darebbero risultati simili e i primi risultati sarebbero quelli a pagamento.

Gurman tira poi in ballo le applicazioni native Podcasts e Books, in cui gli editori potrebbero avere degli spazi dedicati per le pubblicità e pagare per apparire in cima alle ricerche.

Da notare che le tre applicazioni citate sono tutte senza pubblicità, attualmente. Queste ultime potrebbero presto essere aggiunte anche alla tab Today e alla pagina di download delle app, eventualità di cui avevano già parlato diverse voci di corridoio.

Gurman parla poi delle potenzialità di Apple TV Plus in ambito pubblicitario e cita la possibilità che Apple creai una fascia simile a quelle nei piani di Netflix e Disney Plus, il cui accesso sarebbe vincolato alla presenza di pubblicità.

Insomma, Apple starebbe cercando un modo per aumentare i suoi ricavi dalle applicazioni preinstallate, diffondendo maggiormente le pubblicità. Chissà, magari lancerà queste novità con le prossime versioni di iOS.