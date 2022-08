Squirrel with a Gun: virale il video del gioco dello scoiattolo armato di pistola

Qualche giorno fa lo sviluppatore indipendente Dan DeEntremont ha pubblicato un video per annunciare Squirrel with a Gun, un gioco in arrivo su Steam con protagonista uno scoiattolo armato di pistola. Le animazioni dello scoiattolo che, pistola alla mano, insegue un umano sono piaciute così tanto alla rete da averlo fatto diventare virale.

Sviluppato con Unreal Engine 5, Squirrel with a Gun non ha ancora una data d'uscita vera e propria. Non è chiaro neanche a che punto dello sviluppo si trovi.

La pagina Steam del gioco parla di un gioco sandbox con focus sull'esplorazione e le sparatorie. Il giocatore dovrà difendersi da degli incontri casuali con degli Agenti e dovrà usare varie armi per uscirne vivo. Ci sarà la possibilità di deflettere gli attacchi corpo a corpo, disarmando gli avversari nel caso si riesca a farlo con il giusto tempismo.

Lo scoiattolo potrà inoltre saltare tra le piattaforme, dopo averle scalate. Ossia potrà sfruttare tutte le abilità proprie della sua specie.

Interessate il fatto che ci sarà un sistema di quest, ossia lo scoiattolo potrà in qualche modo comunicare con gli umani e svolgere dei compiti per loro.

L'idea che ci siamo è che Squirrel with a Gun sia ancora nelle fasi iniziali dello sviluppo e che per ora non ci sia ancora granché di giocabile. Molti sperano che sia il prossimo Untitled Goose Game o Goat Simulator, ma staremo a vedere quando potremo giocarci sul serio se la simpatia dello scoiattolo armato varrà il gameplay del gioco.