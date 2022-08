Marvel's Spider-Man 2: indizi sulla modalità cooperativa trovati nei file di Marvel's Spider-Man PC

Marvel's Spider-Man 2 potrebbe avere una modalità cooperativa, almeno questo è quanto è stato dedotto da alcuni file trovati in Marvel's Spider-Man per PC dall'utente Twitter DniweTamp, che contengono dei chiarissimi riferimenti a una modalità per due giocatori.

Come mai dei file di Marvel's Spider-Man per PC dovrebbero suggerire una modalità di Marvel's Spider-Man 2? Intanto perché il gioco non ha una modalità cooperativa sua e non l'ha mai avuta (nemmeno se n'è mai parlato), inoltre perché qualcosa di simile è già successa in passato con Miles Morales, di cui si trovarono riferimenti in Marvel's Spider-Man per PS4.

Considerando che alcuni file tra i due giochi saranno sicuramente comuni e che Marvel's Spider-Man 2 è già in sviluppo da tempo, non c'è alcuna stranezza.

Come potete vedere, nella prima immagine si può leggere il riferimento a una specie di valutazione di massima dei due Spider-Man, con quello risultato migliore che ottiene un messaggio di vittoria. Nella seconda immagine si parla apertamente di co-op, mentre nella terza di "personaggio 1" e "personaggio 2".

Naturalmente non si tratta di una conferma della presenza della modalità cooperativa in Marvel's Spider-Man 2, che comunque avrebbe senso visto che Insomniac ha già chiarito che ci saranno entrambi gli Spider-Man contemporaneamente. Sarebbe una novità probabilmente gradita dagli appassionati.