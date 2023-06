Starfield: video confronta la versione del 2022 e quella del 2023

Un canale YouTube ha realizzato un semplice confronto delle presentazioni di Starfield del 2022 e del 2023, mettendo così fianco a fianco scene simili o identiche e permettendo di notare le principali differenze tra le due versioni.

Prima di tutto, ricordiamo che la versione del 2023 non rappresenta per forza ciò che vedremo nel gioco finale a settembre. Starfield potrebbe cambiare, sia in positivo che in negativo. Ciò che possiamo fare con questo video è notare una serie di differenze, alcune delle quali sono in realtà unicamente stilistiche. In alcuni punti possiamo notare variazioni cromatiche o, in una stanza, l'aggiunta di un tappeto.

Alcune differenze tecniche, soprattutto legate alla luce, potrebbero inoltre dipendere dall'ora del giorno scelta per registrare le sequenze all'aperto. Nella fase nella quale il personaggio di Starfield usa l'orologio per aprire la porta, invece, il tipo di pelle usata sembra essere diverso, quindi è difficile dire se le variazioni siano tecniche o stilistiche, anche se in linea di massima ci sembra che la qualità della texture della pelle sia superiore nella versione del 2022 di Starfield. Molto più semplice, invece, è analizzare le differenze del volto del personaggio che vedete nell'anteprima del video. Il volto è cambiato e, in linea di massima, sembra esserci stata una diminuzione dei dettagli. In linea di massima, però, pare che la luce sia migliorata in tale scena e possiamo quindi supporre che lo stesso sia per altri luoghi.

Per ora si tratta solo di un primo confronto e non ci dice tutto sulla qualità tecnica del gioco. Dovremo attendere la versione completa per un'analisi a 360 gradi. Nel frattempo, vi ricordiamo che Starfield non supererà i 30 FPS.