Starfield, 30 fps su Xbox Series X|S? Digital Foundry spiega perché

Starfield gira a 30 fps su Xbox Series X|S, come ormai noto, ma le ragioni tecniche dietro una scelta simile sono oscure ai più. Ebbene, Digital Foundry ha provato a spiegare perché Bethesda ha preso questa decisione, sulla base dei materiali mostrati finora.

Alcuni giorni fa Phil Spencer ha parlato di una scelta creativa, ma a giudicare dai video di gameplay e dall'analisi dei pixel sembra che in realtà non ci fosse margine per agire diversamente.

Stando infatti a quanto riportato da Digital Foundry, alcune sequenze del gameplay di Starfield evidenziano una risoluzione effettiva che scende fino a 1296p, ed è chiaro che per ottenere in tale frangente i 60 fotogrammi si sarebbe dovuto sacrificare davvero troppo sul piano del dettaglio.

Naturalmente bisognerà attendere il prossimo 6 settembre per capire quanto sarà davvero consistente il frame rate di Starfield, ma non c'è dubbio che l'universo creato dagli sviluppatori sia impressionante e le tecnologie utilizzate richiedano grandi risorse per poter funzionare.

Si parla ovviamente dell'illuminazione globale, gestita in maniera dinamica dal gioco, e delle soluzioni adottate per rendere su schermo i riflessi, in particolare le cubemap in tempo reale: niente a che vedere con ciò che sarebbe stato possibile fare in ray tracing, ma in ogni caso un approccio efficace.

Insomma, come previsto sono soprattutto le proporzioni di Starfield ad aver determinato le scelte tecniche compiute per la versione console del gioco, e la sensazione generale è che non sarebbe stato possibile realizzare un'esperienza simile senza scendere a tali compromessi.