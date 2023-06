Steam: client aggiornato con tutte le novità provate nel ramo beta

Valve ha annunciato la distribuzione di una nuova versione del client di Steam, con implementate tutte le caratteristiche testate nelle ultime settimane nel ramo beta. Come al solito l'aggiornamento sarà scaricato in automatico, quindi dovrete solo avviare Steam per averlo.

Vediamo quali sono le molte novità. La prima e più importante, anche se non immediatamente visibile, è tutta strutturale e riguarda il modo in cui il client condivide il codice tra le versioni desktop, la modalità Big Picture e Steam Deck. Da ora ci saranno implementazioni più veloci che saranno distribuite su tutte le piattaforme contemporaneamente.

Quella più visibile è sicuramente la nuova veste grafica: "abbiamo rivisto e aggiornato le finestre, i menu, i font e i colori. L'intestazione e il piè di pagina principali di Steam, le impostazioni e la ricerca di server di gioco sono solo alcuni esempi delle parti rinnovate dell'interfaccia utente." Molto lavoro anche nelle notifiche, ora molto più utili e ricche di informazioni: "La campanella verde si illumina solo quando c'è qualcosa di davvero nuovo per te. La finestra delle notifiche mostra solo le nuove notifiche, mentre la pagina "Mostra tutte" ne presenta una visualizzazione cronologica." Aggiunte anche delle impostazioni dedicate alle notifiche, così che siano maggiormente personalizzabili.

Altra grossa novità è l'Overlay in gioco riprogettato che ora ha "un'interfaccia utente completamente nuova, che aggiunge nuove utility e consente una maggiore personalizzazione. C'è una nuova barra degli strumenti che ti permette di accedere a tutto ciò di cui potresti avere bisogno mentre giochi: la chat degli amici, i progressi relativi agli achievement, le guide, le discussioni, un browser e molto altro." Anche in questo caso sono state inserite diverse opzioni di personalizzazione.

Una delle funzioni più attese è quella delle note, ossia la possibilità di prendere appunti mentre si gioca senza uscire da Steam e senza dover ricorrere a software terzi (o a carta e penna). "Le note vengono salvate per ciascun gioco e sono sincronizzate su tutti i PC (o Steam Deck!) su cui hai effettuato l'accesso. Sono accessibili anche al di fuori dell'Overlay di gioco, nella pagina dei dettagli del gioco." Sempre riguardo l'Overlay, ora è possibile ancorare le finestre, così da poterle visualizzare mentre si gioca. "Il livello di opacità di queste finestre è regolabile e solo il contenuto della finestra verrà ancorato, escludendo la barra del titolo e altre interfacce utente estranee. Questa nuova funzionalità è disponibile per le note, le guide, le discussioni, gli achievement e il browser web."

Tra le aggiunte minori, comunque rilevanti al fine dell'esperienza utente con Steam: L'Overlay ora include un pannello Panoramica del gioco: vi troverai tutti i dettagli sul gioco dall'ultima volta a cui ci hai giocato. Per esempio, troverai tutti gli achievement che stai ottenendo, quali amici stanno giocando, le guide più popolari, le notizie e altro. Inoltre le finestre del browser, degli achievement e del gestore degli screenshot sono state aggiornate (sia nell'Overlay che nel client desktop)." Migliorata anche l'esperienza con i controller.