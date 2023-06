A un certo punto qualcuno in Bloober Team deve aver sentito la necessità di mettere insieme tutte le parti della serie Layers of Fear per renderla una storia unica. Che i due capitoli principali, più il DLC del primo fossero collegati era chiaro a chiunque li avesse giocati, perché le storie avevano una matrice comune ben riconoscibile e riguardavano in generale i temi dell'arte, dell'ispirazione artistica e dell'ossessione per la stessa. Inoltre erano raccontate in modo simile, pur essendo le ambientazioni molto diverse tra loro. Quindi non stupisce che sia stata decisa una riedizione complessiva della serie, arricchita da nuovi contenuti che hanno la funzione di collante per i diversi episodi, ora i capitoli di un'unica storia. Con la recensione di Layers of Fear vedremo se l'operazione di remake e di sintesi possa dirsi riuscita oppure no.

La storia

Le ambientazioni di Layers of Fear sono ancora più tetre

Layers of Fear inizia con una storia completamente nuova, quella di una scrittrice che si reca in un faro solitario dopo aver vinto un concorso che le ha garantito un periodo di soggiorno gratuito. Si tratta di un luogo completamente isolato e distante dalla civiltà. La donna è in cerca di pace per scrivere il suo nuovo romanzo, oltretutto obbligata a farlo dal contratto firmato con gli organizzatori del concorso, ma ovviamente troverà ben altro ad attenderla, come si capisce in realtà sin da subito, dato che nell'introduzione la vediamo tornare in loco in cerca di vendetta. Sarà lei a scrivere le storie degli altri Layers of Fear, con la sua vicenda che si evolverà seguendone gli sviluppi e assumerà un ruolo davvero centrale nell'intera esperienza. I diversi giochi infatti, non sono accessibili liberamente, ma sono stati smontati e rimontati in una trama più grande, per quanto sempre lineare. Rimane intatta la visionarietà delle varie storie, impreziosita anzi dal salto tecnologico, di cui parleremo in un paragrafo dedicato.

Quindi la folle casa del pittore (il protagonista del primo Layers of Fear) risulta ancora più surreale nel suo susseguirsi di stanze e corridoi apparentemente casuali, i cui collegamenti hanno in realtà una natura fortemente simbolica e onirica. Lo stesso dicasi per la nave dell'attore (il protagonista del secondo capitolo), i cui ambienti sono ancora più enigmatici ed efficaci nel diventare palco delle ossessioni del protagonista rispetto al passato, anche in virtù della storia generale che ora gli fa da sfondo.

Il fatto che gli sviluppatori abbiano compiuto un enorme sforzo di collegamento tra le varie vicende, creando una mitologia comune esplicitata in quella della scrittrice, rende in qualche modo interessante rivivere entrambi i capitoli principali, anche per chi se li si era già giocati in passato. Solo i DLC del primo capitolo cozzano un po' con l'opera, vista la loro natura di aggiunte post lancio, ma alla stesso tempo sarebbe stato un peccato perderli, considerando quanto svelano sulle vicende del pittore.