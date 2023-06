Aliens: Dark Descent, pubblicato il trailer della storia

L'editore Focus Entertainment e lo studio di sviluppo Tindalos Interactive hanno pubblicato il trailer della storia di Aliens: Dark Descent, uno strategico in tempo reale a squadre ambientato nel mondo di Aliens.

Il video presenta i presupposti dell'azione di gioco, spiegando a grandi linee come mai dovrete affrontare questa missione suicida che vi porterà a confrontarvi con gli xenomorfi. Vediamolo:

In Aliens: Dark Descent il giocatore guiderà una squadra di Marine Coloniali inviati sulla luna di Lethe per fermare il proliferare degli alieni. Sulla loro strada però, non ci saranno solo le spietate creature, ma anche degli agenti deviati della rapace Weyland-Yutani Corporation, oltre a nuove creature per la serie.

Il gioco sarà strutturato in grandi livelli aperti in cui bisognerà annientare i nemici guidando la squadra, completamente personalizzabile con classi differenti ed equipaggiamento sempre più potente.

Per il resto vi ricordiamo che Aliens: Dark Descent uscirà il 20 giugno 2023. Sarà disponibile su PC, Xbox Series X/S, PS5, Xbox One e PS4. Se volete saperne di più, leggete la nostra anteprima di Aliens: Dark Descent.