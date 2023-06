Layers of Fear: i voti della critica sono in linea con quelli ricevuti dai capitoli originali

Emerse online le prime recensioni di Layers of Fear, la raccolta remake dell'intera serie di avventure horror creata da Bloober Team. Come potete vedere, i voti della critica sono in linea con quelli dei singoli giochi, che del resto non sono stati rivoluzionati nella raccolta, pur essendo stati inseriti in una linea narrativa unica.

Multiplayer.it - 7.5 / 10

Try Hard Guides - 9 / 10

AltChar - 80 / 100

MonsterVine - 4 / 5

XboxEra - 7.5 / 10

Shacknews - 7 / 10

BaziCenter - 7 / 10

But Why Tho? - 6 / 10

In generale, si applaude a com'è stato usato l'Unreal Engine 5, di cui Layers of Fear è un ottimo showcase. Praticamente tutte le recensioni concordano sul giudicare buono il lato narrativo, ma molto blandi i sistemi di gioco, tanto che è davvero difficile provare terrore mentre si gioca.

A qualcuno non è piaciuta la nuova storia aggiunta per l'occasione, altri hanno scritto che il secondo capitolo poteva ricevere più cura, ma in generale tutti concordano sulla bontà dell'esperienza, che però non va molto al di là di quanto proposto dagli originali singolarmente.