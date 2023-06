Starfield, l'analisi del gameplay dall'evento Bethesda

Nella giornata di ieri abbiamo assistito a un sostanziale passo in avanti per quanto concerne la promozione di questo RPG ambientato nello spazio, mostrato nell'ambito di uno speciale Starfield Direct contenente un'ora di dettagli, approfondimenti, testimonianze e sequenze in-game davvero suggestive, che ci hanno fornito un'idea piuttosto precisa di come sarà viaggiare da un pianeta all'altro e affrontare orde di pirati siderali.

Starfield rappresenta per molti versi quel desiderio che si esprime di fronte allo spettacolo di una stella cadente; solo che in questo caso a stringere forte gli occhi e sperare intensamente sono gli utenti Xbox, che aspettano l'uscita del titolo Bethesda ormai da un bel po' di tempo e la percepiscono come l'inizio di un nuovo, importante corso per le produzioni first party Microsoft.

Le fasi esplorative di Starfield si poggiano su di una nuova tecnologia di animazione, che rende al meglio sia nella visuale in terza persona che in prima persona , consentendoci di giocare esattamente come desideriamo. Sarà possibile utilizzare i propri strumenti per infrangere delle rocce e raccogliere minerali da analizzare, ma anche e soprattutto imbattersi in qualcosa di inaspettato... come accade nelle migliori avventure.

"Starfield è il primo nuovo universo che creiamo in venticinque anni, ma rimane un RPG Bethesda puro, in cui è possibile accedere a un mondo e percepire le infinite possibilità a propria disposizione. Solo che stavolta non si tratta solo di un mondo: ce ne sono oltre mille , e a decidere dove andare non saremo noi, bensì voi stessi", ha detto il game director.

L'idea di Todd Howard per Starfield è quella di ribadire la vocazione storica di Bethesda nel creare mondi terribilmente affascinanti da esplorare , cercando stavolta di non tenere a freno le ambizioni e ambientare la nuova avventura nello spazio, consentendo ai giocatori di avvistare, raggiungere e visitare qualcosa come mille pianeti differenti all'interno di un sistema terribilmente ampio e ricco di cose da scoprire.

Quest'ultimo elemento rappresenta una variabile importante nell'economia dei combattimenti, consentendoci di spiccare ampi balzi e di utilizzare i propulsori della tuta spaziale per cogliere i nemici alla sprovvista, saltandogli letteralmente in testa mentre sono appostati dietro un riparo. Terminato lo scontro, è il momento di raccogliere il loot ed eventualmente entrare nell'inventario per ammirare lo straordinario livello di dettaglio di ogni singolo oggetto raccolto, dalle armi al cibo.

I diversi personaggi con cui avremo modo di interagire rappresentano però solo una porzione di ciò che potremo sperimentare dal punto di vista narrativo. Ci sono altri posti, come Cydonia, Akila e Neon: un intero collettivo spaziale tutto da scoprire, con le sue figure chiave, le attività e le missioni con cui cimentarsi per portare avanti le sottotrame e lo sviluppo del protagonista. Al di fuori di questi luoghi civilizzati ci sono poi svariate zone remote e insidiose.

Naturalmente è all'interno di questi luoghi che si entra in contatto con gli elementi avventurosi del gioco, con il nostro personaggio che entra a far parte di Constellation e viene a sapere degli Artefatti , che a quanto pare rappresentano la testimonianza di civiltà remote che in qualche modo potrebbero star cercando di comunicare con noi.

È a questo punto dello Starfield Direct che vengono evidenziate le enormi dimensioni della porzione di galassia che avremo modo di esplorare nel gioco e i suoi tanti sistemi. Potremo sfruttare i viaggi rapidi per raggiungere istantaneamente i luoghi che conosciamo e su cui siamo stati, oppure tracciare una rotta anche di diversi anni luce per raggiungere pianeti completamente nuovi e sconosciuti, a patto ovviamente di disporre della potenza e della tecnologia necessarie per quel tipo di viaggio.

Una prima occhiata all' albero delle abilità di Starfield restituisce una chiara sensazione di ampiezza e sfaccettature, il che significa che avremo davvero la possibilità di costruire la nostra build in maniera libera, sperimentando e scegliendo infine quali tratti ci interessa sviluppare perché possano supportare al meglio il nostro stile sia nelle fasi esplorative che durante le sequenze d'azione.

Nella pratica, sarà un po' come costruire una nave fatta di LEGO, spostando i vari moduli per ottenere la configurazione che più ci piace. L'unico limite, hanno detto gli sviluppatori, è la nostra immaginazione: potremo creare un design unico e particolare, che ricordi un animale oppure un robot gigante, e dotarlo delle componenti giuste per le nostre esigenze.

Al di là della componente romance , il gioco include un substrato gestionale relativo proprio allo sblocco di nuovi compagni, che potremo assegnare a diverse mansioni a seconda delle loro abilità peculiari e scoprire in che modo possano contribuire al successo delle nostre missioni; anche sul campo di battaglia, come l'androide Vasco mostrato durante la presentazione.

Come accennato in precedenza, in Starfield potremo farci accompagnare da un equipaggio composto dalla figure più disparate, che ci seguiranno perché condividono con noi degli obiettivi o per il semplice gusto di lanciarsi in una nuova avventura. Dopodiché da cosa nasce cosa e chissà, magari scopriremo che uno dei nostri ufficiali è la persona con cui vorremmo condividere qualcosa di più del lavoro.

Combattimenti spaziali

Starfield, un combattimento nello spazio

Non ci limiteremo a utilizzare la nave per spostarci da un pianeta all'altro: durante la fase di volo accadrà di entrare in contatto con unità ostili e a quel punto dovremo combattere. In tal senso, gli autori hanno fatto in modo di concederci il più totale controllo nel veicolo, con una gestione dei moduli energetici che permette ad esempio di dare più spinta ai propulsori per tentare una fuga, oppure potenziare armi e scudi se la nostra intenzione è quella di affrontare il nemico.

L'esito di un combattimento completato con successo può anche essere la conquista di una nuova nave spaziale, che potremo a quel punto rimettere in sesto, modificare e conservare per richiamarla in qualsiasi spazioporto e arricchire in tal modo il nostro "garage". Gli incontri potranno tuttavia anche essere piacevoli, consentendoci di visitare l'interno di navi enormi e stazioni spaziali dove cogliere nuove, entusiasmanti opportunità.