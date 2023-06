Activision Blizzard potrà unirsi a Microsoft nell'appello contro l'organo antitrust inglese

Il Competition Appeal Tribunal (CAT) inglese ha consentito che Activision Blizzard dia supporto a Microsoft durante l'appello contro la decisione della CMA, l'organo antitrust del Regno Unito, di bloccare l'acquisizione da quasi settanta miliardi.

Stando a quanto stabilito dal tribunale, Activision Blizzard potrà fornire ulteriori argomenti sul motivo per cui l'accordo dovrebbe essere consentito, in contrasto con quanto stabilito dalla CMA.

L'aggiunta di Activision Blizzard al processo ha portato il tribunale a garantire alla CMA la possibilità di portare anch'essa delle nuove prove a favore del blocco dell'acquisizione, che saranno illustrate durante l'udienza.

Come già riportato, l'appello di Microsoft (e Activision Blizzard) è stato programmato per il 24 luglio 2023. L'acquisizione è stata approvata da molti organi antitrust internazionali, ma manca l'accordo con due istituzioni chiave, la CMA e la FTC USA, con quest'ultima che ha deciso di portare in tribunale Microsoft, come da prassi in USA quando l'antitrust boccia un accordo.