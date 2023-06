Sea of Thieves: Ron Gilbert non sapeva niente del DLC su Monkey Island, deciso senza consultarlo

Ron Gilbert non sapeva niente di Sea of Thieves: The Legend of Monkey Island prima della presentazione di ieri. Il papà della serie The Secret of Monkey Island, autore di tre su cinque capitoli ufficiali, non è stato contattato da Rare per lo sviluppo del DLC, nemmeno in forma di cortesia.

Sea of Thieves: The Legend of Monkey Island è un nuovo contenuto per Sea of Thieves, disponibile dal 20 luglio, che farà il crossover con l'universo del celebre pirata in erba Guybrush Threepwood, introducendo in gioco tutti i suoi personaggi più iconici. A dirla tutta i due mondi fanno davvero una grande accoppiata, ma allo stesso tempo nessuno ha ritenuto necessario quantomeno avvisare Gilbert dello sviluppo del DLC, lo stesso reduce dal successo di Return to Monkey Island, titolo con cui ha potuto dare una conclusione alla storia che aveva iniziato a raccontare all'inizio degli anni '90.

A confermarlo è stato Gilbert stesso su Mastodon dove, consultato dai fan sul suo ruolo nel DLC, ha dichiarato prima di non averne nessuno: "Non mi è stato detto niente. È successo tutto alle mie spalle," per poi ribadire che "È stato fatto tutto senza avvisarmi e senza i miei input."

Guardando il filmato di presentazione del DLC è chiaro come Rare abbia preso elementi soprattutto dai primi due episodi, proprio quelli scritti e diretti da Gilbert. [embed yt=DOWILvQGVz4 ]Che aggiungere? A parte lo sgarbo, speriamo che Sea of Thieves: The Legend of Monkey Island sia un buon tributo alla storica serie di avventure punta e clicca. Le potenzialità ci sono tutte, staremo a vedere il risultato.