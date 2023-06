Capcom ha lanciato uno splendido sito interattivo per il suo 40° anniversario, con giochi gratuiti

Capcom ha finalmente lanciato Capcom Town, uno splendido sito interattivo pensato per celebrare il suo quarantesimo anniversario. Dentro ci si trovano informazioni sull'intero mondo di Capcom, nonché alcuni giochi gratuiti giocabili direttamente da browser.

Capcom fu fondata nel 1983 da Kenzo Tsujimoto, l'attuale CEO, che l'ha resa una compagnia globale di grandissimo prestigio nell'industria videoludica. Nel sito si trovano riferimenti al passato e al presente dell'editore giapponese, con link ai sui ultimi prodotti, tra i quali Street Fighter 6 e il remake di Resident Evil 4.

Capcom Town è piena di cose da fare

Come detto ci sono anche dei giochi gratuiti nella sezione "Retro Games", dove attualmente è possibile giocare a:

Final Fight (SNES)

Mega Man (NES)

Mega Man 2 (NES)

Mega Man X (SNES)

Street Fighter II (SNES)

Tutti i giochi sono avviabili nelle loro versioni occidentali o in quella giapponese. Non sappiamo se in futuro ne saranno aggiunti degli altri.

Altre sezioni interessanti, tolte quelle dedicate alle singole serie, sono le Capcom Elections, con dei sondaggi sui giochi della compagnia, e l'area museo, piena di materiale sui vari titoli, tra i quali dei preziosi artwork dei titoli classici.

Insomma, vale decisamente la pena di fare un giro a Capcom Town, in attesa delle novità che saranno presentate durante lo showcase di questa notte.