Starfield doveva uscire molto prima, ma Microsoft ha detto a Bethesda di prendersi il suo tempo

Starfield doveva essere lanciato prima di novembre 2022, ma Microsoft ha detto a Bethesda di prendersi tutto il tempo che le serviva per rifinirlo. A raccontarlo è stato Phil Spencer, che ne ha parlato durante un livestream della testata Giant Bomb.

Stando a quanto detto dal capo della divisione gaming di Microsoft, prima dell'acquisizione di Bethesda, Starfield aveva una data d'uscita diversa da novembre 2022, la precedente prima di quella definitiva del 6 settembre 2023.

Spencer: "A dire la verità, quanto abbiamo chiuso l'acquisizione questo gioco aveva una data di lancio molto anticipata rispetto a quella in cui lo lanceremo. Poi ne ha parlato con Todd Howard e gli ha detto di prendersi tutto il tempo che serviva per rifinirlo.

Il risultato è stato un primo rinvio interno, quindi il rinvio da novembre 2022 a settembre 2023. La speranza è che Starfield esca meglio rifinito di altri giochi di Bethesda, nonostante la presenza di qualche bug sia da mettere in conto, viste le dimensioni del progetto, davvero mastodontiche, stando a quanto visto nello showcase dedicato.

Per sapere come andranno le cose con Starfield, non resta che aspettare qualche mese. Ci potremo giocare su PC e Xbox Series X/S. Inoltre sarà disponibile dal lancio anche su Xbox Game Pass.