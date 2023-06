Final Fantasy 16: il trailer live action 'Requiem' celebra il lancio della demo

In occasione dell'evento pre-lancio, Square Enix ha pubblicato un nuovo trailer live action per Final Fantasy 16, con attori in carne e ossa a presentare il nuovo capitolo della serie in occasione del lancio della demo, disponibile da stamattina.

Il video, visibile qui sotto, è di notevole fattura, considerando che è girato con attori in carne e ossa, a dimostrazione di una produzione di un certo calibro.

Nel trailer vediamo il protagonista Clive che sembra essere perseguitato da musicisti e cantanti che intonano musiche e canti nel suo peregrinare tra le ambientazioni del gioco, fino a un epico scontro con il fiammeggiante Ifrit alla fine.

Il trailer Requiem è stato pubblicato in occasione dell'evento speciale pre-lancio di Final Fantasy 16, durante il quale è stata presentata anche la demo del gioco, disponibile da alcune ore e con download eseguibile liberamente a questo indirizzo su PlayStation Store.

Come abbiamo riferito in precedenza, questa versione di prova contiene il Prologo del gioco e circa due ore di contenuti, a cui si aggiunge anche un'altra sezione dedicata all'apprendimento del sistema di combattimento. I salvataggi della demo possono essere trasferiti al gioco principale, rappresentando dunque a tutti gli effetti il vero e proprio inizio del proprio viaggio nel mondo di Final Fantasy 16.