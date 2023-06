Streamer si rasa i capelli e scopre un solco sulla testa causato dalle cuffie

Dopo il gomito del tennista arriva il solco dello streamer, ossia un solco lasciato dalle cuffie da gamer sulla testa di molti streamer che passano ore e ore in live. L'argomento è assurto agli onori della cronache dopo che lo streamer Curtoss, dopo essersi rasato in occasione di un live stream, gesto fatto a supporto della Leukemia & Lymphoma Society, ha scoperto suo malgrado di avere un profondo solco sulla testa, scavato dall'utilizzo prolungato della cuffie.

La sua reazione è stata di vero e proprio sconcerto e ha attirato l'attenzione di videogiocatori e streamer, che hanno iniziato a temere di soffrire dello stesso problema. Si è scoperto che il solco dello streamer è più diffuso di quanto si pensi e che già in passato erano emersi dei casi simili.

Curtoss: "Ragazzi, ho un solco proprio qui! È qui che vanno le mie cuffie! Ho un dannato solco delle cuffie sulla testa! Cosa diavolo? Ho sempre pensato che fosse solo i miei capelli!"

Come già detto, Curtoss è in buona compagnia. Due anni fa fu pubblicato un video che mostrava come il top streamer Nickmercs abbia un solco simile sul cranio.

Su Reddit è stato sollevato il problema in diverse occasioni, con un thread che risale addirittura a cinque anni fa.

In realtà pare che sia improbabile che delle cuffie possano deformare la testa di una persona, dato che per riuscire dovrebbero pesare circa 134 kg. Quindi i solchi mostrati dovrebbero essere dovuti alla deformazione dei tessuti molli, non certo delle ossa. Inoltre dovrebbero essere eliminabili con qualche massaggio e con delle pause prolungate dall'uso delle cuffie.