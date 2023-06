Hi-Fi Rush potrebbe essere presente all'Xbox Games Showcase Extended di domani

Nonostante la prima conferenza sia stata già molto ricca di contenuti, Microsoft ha programmato anche un Xbox Games Showcase Extended per domani, martedì 13 giugno 2023, durante il quale potrebbe essere presente anche Hi-Fi Rush, in base anche a un messaggio del director.

Non c'è nulla di ufficiale, ma un messaggio pubblicato da John Johanas, game director di Hi-Fi Rush, fa sospettare che qualche sorpresa sul gioco di Tango GameWorks possa emergere dall'evento di domani, come possiamo leggere nel tweet riportato qui sotto.



"Sono rimasto colpito da tutto quello che è stato presentato all'Xbox Games Showcase e tutto sembra grandioso. Non vedo l'ora di scoprire altro a quell'Extended Showcase..." L'ultima frase con i puntini di sospensione è vista come un possibile rimando a qualcosa di molto vicino a Johanas presente all'interno dello show, cosa che fa pensare a Hi-Fi Rush.

In effetti, nei giorni scorsi sono stati scoperti, all'interno del database di Steam, altri 10 obiettivi sbloccabili inediti per Hi-Fi Rush, cosa che fa pensare al possibile arrivo di un'espansione per l'ottimo action game ritmico di Xbox Game Studios, e proprio questa potrebbe essere presentata nel corso dello Showcase Extended.

Proprio nelle ore scorse è stato confermato che durante il nuovo livestream ci saranno anche dei giochi non mostrati durante l'evento principale, dunque la presenza di Hi-Fi Rush potrebbe essere verosimile, anche se si tratta di un titolo che avrebbe forse meritato uno spazio all'interno dello show principale. Questo però non fa che rendere ancora più interessante l'evento di domani, che vi consigliamo dunque di segnare sul calendario per il 13 giugno 2023 alle ore 19:00, in diretta anche qui su Multiplayer.it.