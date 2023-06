Hi-Fi Rush, probabile nuovo DLC in arrivo: spuntano 10 obiettivi misteriosi

L'ottimo Hi-Fi Rush potrebbe avere presto un nuovo DLC e un'espansione in arrivo, stando ad alcuni dataminer che hanno scoperto 10 nuovi obiettivi misteriosi e ancora segreti che sono stati aggiunti al database di Steam, probabilmente legati ai nuovi contenuti.

Difficile trarre ulteriori informazioni dalla scoperta, come risulta visibile nello screenshot qui sotto, SteamDB segnala la presenza di 10 nuovi obiettivi sbloccabili collegati a Hi-Fi Rush, tutti segnalati come "TBA" e dunque riferiti a contenuti che devono ancora essere annunciati.

Hi-Fi Rush, i 10 misteriosi nuovi obiettivi scoperti

Sembra piuttosto chiaro che si tratti di un'espansione, un DLC o comunque una parte nuova del gioco Tango GameWorks per Xbox e PC.

Considerando la vicinanza dell'Xbox Game Showcase fissato per l'11 giugno 2023, è possibile che proprio quella sia l'occasione in cui questi contenuti misteriosi possano essere svelati. Possiamo dunque aspettarci la presentazione di un DLC o un'espansione di qualche tipo per Hi-Fi Rush durante la presentazione dedicata al mondo Xbox fissata per il prossimo fine settimana.



L'account Twitter "Timur222", specializzato nello scandagliare curriculum e documenti vari in cerca di informazioni su progetti in sviluppo, suggerisce che il misterioso titolo Giant Monster News che era emerso nei giorni scorsi e aveva fatto pensare a un titolo tipo Monster Hunter da parte di Bethesda potrebbe avere a che fare con questa novità riguardante Hi-Fi Rush, ma al momento si tratta solo di una supposizione.