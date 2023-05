Offerte Amazon: Fire TV Cube e Fire TV Stick in sconto, vediamo i prezzi ora proposti

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare tutta la linea di prodotti Fire TV Stick e il Fire TV Cube in sconto. Potete trovare i vari prodotti a questo indirizzo, oppure tramite i box qui sotto. Fire TV Cube, tra i vari prodotti, è l'unico che si trova ora al prezzo minimo storico. In generale, si tratta di sconti tipici per questi prodotti, quindi se vi interessa non conviene attendere prezzi più bassi, perché potrebbe volerci molto tempo prima di trovarli a un prezzo migliore. Ovviamente, tutti i prodotti sono venduti e spediti da Amazon.

Analizzando le differenze dei vari modelli, per scegliere un Fire Stick dovete prima di tutto verificare qualche televisore possedete. Se è in 4K, allora potete optare per i modelli più avanzati, come il Fire TV Stick 4K e Fire TV Stick 4K Max, che supportano anche Dolby Vision per l'HDR. In termini di spazio di archiviazione, tutti i modelli sono da 8 GB. Il modello 4K Max include anche un paio di funzioni aggiuntive, ovvero il supporto al Wi-Fi 6 e alla modalità Live View (finestra picture-in-picture). Il modello Lite non supporta invece audio Dolby Atmos. Fire TV Cube aggiunge il controllo vocale con Alexa, la possibilità di collegare e controllare i propri dispositivi (decoder, console, webcam...), la connessione internet cablata, 16 GB di spazio di archiviazione e un processore octacore (gli altri sono quadcore).