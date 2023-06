Nintendo Switch: Joy-Con di nuovi colori pastello annunciati e presto disponibili

Nintendo ha annunciato in queste ore due coppie di Joy-Con presto disponibili per Nintendo Switch, caratterizzate da quattro nuove colorazioni inedite.

Com'è possibile vedere dall'immagine riportata qui sotto nel tweet ufficiale di Nintendo, i nuovi Joy-Con saranno disponibili dal 30 giugno 2023 in Italia, al prezzo di 79,99 euro. Si tratta di colorazioni inedite sul mercato, dotate di una finitura particolare.



Le nuove coppie di Joy-Con saranno dunque disponibili dal 30 giugno 2023 in queste colorazioni:

Rosa pastello/Giallo pastello

Viola pastello/Verde pastello

A parte la scelta dei colori, anche la tonalità appare decisamente diversa, considerando che quelle standard dei Joy-Con precedenti tendono ad essere più accese o tendenti al "fluo", mentre in questo caso si tratta appunto di colori più tenui in stile pastello, come risulta ben visibile anche confrontando il giallo e il viola con i modelli dei medesimi colori già distribuiti in precedenza.

Per il resto, Nintendo ha annunciato proprio oggi Everybody 1-2-Switch!, il seguito di 1-2-Switch arrivato praticamente a sorpresa e previsto anche questo per il 30 giugno, proprio in tempo per il lancio di questi nuovi Joy-Con.