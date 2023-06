Diablo 4: patch 1.02 disponibile, modifica il bilanciamento e l'endgame

Blizzard ha già pubblicato la patch 1.02 di Diablo 4, un hotfix che sistema alcuni aspetti meno visibili ma comunque importanti nella meccanica del gioco, andando ad agire soprattutto sul bilanciamento e l'endgame, ritoccando anche la difficoltà di quest'ultimo aspetto.

Il piccolo aggiornamento viene catalogato come "hotfix" ed ha lo scopo di sistemare alcune questioni urgenti ma senza andare a modificare più di tanto contenuti e caratteristiche del gioco. Con Diablo 4 che inizia già ad essere giocato in maniera intensiva dai molti utenti che hanno acquistato l'accesso anticipato attraverso le edizioni superiori alla standard, iniziano dunque i lavori di aggiustamento sul bilanciamento.

In particolare, si parla di alcune modifiche alle tempistiche dei cooldown associati alle varie abilità delle classi. Ad esempio, per quanto riguarda il Mago, è stato modificato l'incantamento del Flame Shield, inizialmente posizionato in uno slot incantamento, che verrà comunque piazzato in un cooldown completo.

I Rogue avranno una pausa maggiore dopo l'uso dell'abilità Inner Sight, mentre i Barbari vedranno una riduzione nel cooldown dopo l'uso dello Shout. Si tratta insomma di cambiamenti minori ma che hanno il loro peso nella meccanica globale di Diablo 4.

Inoltre, l'hotfix sembra che aumenti la difficoltà dell'endgame, con creature che risulteranno più forti e coriacee avanzando verso questa fase del gioco, rispetto a prima. Sembra invece che l'update non abbia a che fare con lo strano problema di log-in visto su PS5 e PS4, che potrebbe essere collegato esclusivamente al PlayStation Network. Nel frattempo, vi ricordiamo la nostra recensione della campagna di Diablo 4.