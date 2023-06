Diablo 4: problema di log-in su PS5 e PS4 per 'licenza non valida', c'è chi paga per risolverlo

Durante la notte di oggi, 2 giugno 2023, ha avuto l'inizio l'accesso anticipato di Diablo 4 per gli acquirenti della Deluxe e Ultimate Edition. Per il momento non si sono verificati crash dei server o altro, ma purtroppo parte dei giocatori PS5 e PS4 stanno riscontrando problemi ad eseguire il log-in a causa di un errore legato alla licenza del gioco.

Nello specifico, molti utenti PlayStation stanno ricevendo l'errore con codice 315306 che recita "Impossibile trovare una licenza valida per Diablo IV", segnalando il problema sui social, come Twitter, Reddit e il forum ufficiale di Blizzard.

E, comprensibilmente, alcuni sono su tutte le furie, visto che l'accesso anticipato era uno degli extra garantiti per l'acquisto della Deluxe e Ultimate Edition, prezzate rispettivamente 100 e 110 euro.

La buona notizia è che Blizzard sta già investigando sul problema, come confermato da un post sul forum ufficiale di Diablo 4 e quindi la speranza è che venga risolto entro poche ore.

Nel frattempo alcuni giocatori in rete stanno proponendo delle soluzioni "fai-da-te" per risolvere il problema. C'è chi afferma di aver risolto semplicemente chiudendo e riavviando l'applicazione o la connessione a Internet. Altri invece hanno avuto successo riscaricando e reinstallando Diablo 4 sulla propria console.

C'è poi un'altra soluzione, un po' estrema e dispendiosa, ma per completezza la riportiamo comunque. Diversi utenti affermano che basta acquistare il pacchetto con 200 unità di Platino da 1,99 euro dal PlayStation Store per risolvere magicamente il problema. Dato che è richiesto un esborso economico e non sappiamo se questo fix è a colpo sicuro, ve lo sconsigliamo vivamente.

Vi ricordiamo che l'apertura dei server di Diablo 4 per tutti i giocatori è fissata per il 6 giugno 2023 su tutte le piattaforme. Blizzard afferma che i server sono preparati ad accogliere milioni di giocatori al lancio, ma purtroppo intoppi come questo possono sempre capitare.