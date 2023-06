The Lord of the Rings: Gollum è un disastro nella video analisi di Digital Foundry

The Lord of the Rings: Gollum è finito sotto la lente d'ingrandimento di Digital Foundry, che ha dedicato all'avventura di Daedalic Entertainment una video analisi dall'esito purtroppo impietoso: c'è poco da fare, il gioco è brutto anche e soprattutto sul piano tecnico.

Sono cose di cui abbiamo avuto modo di parlare nella recensione di The Lord of the Rings: Gollum, e che qui vengono ribadite tenendo come riferimento le versioni PS5 e Xbox Series X|S del titolo, che non raggiungono in alcun caso i 2160p reali né i 60 fps stabili nonostante la qualità degli asset.

È insomma un triste spettacolo quello che si para di fronte ai possessori di console che hanno avuto l'ardire di acquistare The Lord of the Rings: Gollum, e addirittura con la patch 1.3 gli sviluppatori hanno sì migliorato un po' le prestazioni ma a discapito degli effetti, rimuovendo il ray tracing delle ombre inizialmente presente.

Se a queste evidentissime mancanze tecniche si aggiungono anche i numerosi bug e glitch che Digital Foundry ha riscontrato durante i test, il quadro che emerge è appunto quello di un disastro, e non è certamente un caso che Daedalic abbia chiesto scusa ai giocatori dopo essersi resa conto di cosa aveva portato nei negozi.