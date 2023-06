PlayStation Plus, giugno 2023: NBA 2K23, Jurassic World Evolution e Trek to Yomi

Il catalogo disponibile per tutti gli abbonati a PlayStation Plus si aggiorna a giugno 2023 con l'arrivo di NBA 2K23, Jurassic World Evolution e Trek to Yomi.

Sport, dinosauri e samurai: non si può certo dire che alla line-up di PlayStation Plus selezionata da Sony per il mese di giugno 2023 manchi la varietà, tanto sono profondamente diverse le esperienze aggiunte al catalogo Essential. Il piatto forte è rappresentato da NBA 2K23, ultima edizione della simulazione di basket firmata Visual Concepts, che ha ormai raggiunto un livello qualitativo straordinario. Ci sono poi Jurassic World Evolution, uno strategico basato sulla celebre saga cinematografica in cui ci verrà chiesto di gestire appunto un parco tematico e i dinosauri al suo interno, e l'interessante Trek to Yomi: la storia di un samurai determinato a mantenere la promessa di difendere la sua città dalle orde di predoni che vogliono assaltarla. I giochi di giugno sono piaciuti ai lettori di Multiplayer.it? Stando al nostro sondaggio... indovinate? No, fondamentalmente no. Il 39% degli utenti si è detto per nulla soddisfatto di questi titoli, il 27% poco soddisfatto, per un totale di impressioni negative pari al 66%.

NBA 2K23 NBA 2K23 e il mito di Michael Jordan Eccellente gioco di basket, deludente esperienza open world: all'interno di NBA 2K23 ritroviamo due anime contrapposte e il risultato finale è un'esperienza sì solida e divertente, ma al contempo un'occasione sprecata per Visual Concepts, che con questo episodio avrebbe potuto davvero elevare il franchise e condurlo verso nuove vette qualitative. Come abbiamo spiegato nella recensione di NBA 2K23, le cose non sono andate così. Il problema è la Città che fa da sfondo alla modalità Il Mio Giocatore, evoluzione del vecchio Quartiere che nelle ambizioni degli autori sarebbe dovuta diventare una sorta di metaverso ricco di contenuti a cui accedere, attività collaterali e occasioni d'incontro, ma che nella realtà dei fatti si pone come un luogo macchinoso da esplorare, pieno di vicoli ciechi e mura invisibili, sistemi di spostamento rapido che funzionano a metà. Per fortuna la pur cocente delusione legata a questo specifico aspetto del gioco viene compensata dalla qualità di tutto il resto del pacchetto: dalla carriera narrativa The W, che racconta la storia di una giocatrice della WNBA, agli scenari dedicati al leggendario Michael Jordan, dalle rivisitazioni storiche per gli appassionati più convinti alle stipulazioni classiche, supportate da un gameplay che anche stavolta non delude.

Jurassic World Evolution Jurassic World Evolution, due dinosauri si sfidano Jurassic World Evolution parte dall'importante licenza della saga cinematografica per consegnarci un gestionale in cui il nostro compito sarà appunto quello di governare un parco tematico in cui le attrazioni principali sono appunto i dinosauri. Questi ultimi, proprio come nei film, andranno creati sulla base di ricerche sul DNA di creature estinte, con la possibilità però di inserire modificatori particolari. Mentre prestiamo attenzione agli aspetti commerciali dell'impresa, dalle strutture di accoglienza ai negozi, dovremo anche affrontare gli inevitabili rischi che comporta tenere rinchiusi animali così mastodontici, facendo fronte a eventuali fughe e situazioni d'emergenza, aspetti che però il gioco non mette in scena nel migliore dei modi: ne abbiamo parlato nella recensione di Jurassic World Evolution.

Trek to Yomi Trek to Yomi e il suo peculiare stile grafico monocromatico Ambientato nel Giappone feudale, Trek to Yomi racconta la storia del giovane samurai Hiroki, che ha giurato al suo maestro di difendere la città da qualsiasi minaccia e ha tutta l'intenzione di mantenere questa promessa, anche di fronte alla morte. È infatti un viaggio fra questo mondo e l'aldilà a coinvolgerci nel corso della campagna del gioco, narrata con un taglio cinematografico e una grafica monocromatica che le conferiscono una grande atmosfera. Nella recensione di Trek to Yomi abbiamo parlato di come il gioco messo a punto da Flying Wild Hog e Leonard Menchiari sia capace di offrire una buona esperienza, pur senza riuscire a esprimere appieno tutto il proprio potenziale a causa di un level design che diventa spesso inutilmente intricato e a un sistema di combattimento profondo ma "poco incisivo sul lungo periodo".