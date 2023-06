Resident Evil 0, il demake per PS1 è sorprendente: eccolo in video

Resident Evil 0 si mostra in video con un sorprendente demake per PS1 realizzato da un team di sviluppatori appassionati della serie Capcom e di questo capitolo in particolare, pubblicato originariamente su GameCube nel 2002.

La cosa interessante è stiamo parlando in questo caso di una mod di Resident Evil 2, dunque potenzialmente di un prodotto completo che tuttavia non sappiamo se verrà mai messo in qualche modo a disposizione della community.

Protagonista di una remaster nel 2016 (qui trovate la nostra recensione di Resident Evil 0 HD Remaster), il gioco è stato "ridotto" in maniera verosimile, riprendendo le geometrie e l'effettistica tipici degli episodi usciti sulla prima PlayStation.

Dalla qualità ridotta delle sequenze di intermezzo alle pause accentuale in favore di caricamento fra le diverse inquadrature, il demake offre insomma un'interpretazione convincente di come sarebbe stata l'avventura di Rebecca Chambers e Billy Coen su PS1.