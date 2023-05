Diablo 4: i server sono pronti per il traffico massivo del lancio, promette Blizzard

Rod Fergusson, general manager di Blizzard, assicura che i server di Diablo 4 sono pronti ad accogliere i milioni di giocatori che si collegheranno al lancio del gioco in programma da qui a pochi giorni.

Parlando della recente beta Server Slam, che come suggerisce il nome è stata organizzata proprio per mettere sotto grande pressione i server di Diablo 4, Fergusson ha affermato che i test svolti prima della data di uscita sono stati di grande aiuto per il team di sviluppo per apportare gli ultimi ritocchi e assicurarsi che il lancio fili il quanto più liscio possibile.

"Abbiamo fatto tutto il lavoro che potevamo fare per rendere il giorno del lancio il quanto più agevole possibile. E abbiamo buone sensazioni su quello che abbiamo fatto", ha detto Fergusson, che ha chiarito che qualche imprevisto potrebbe comunque capitare, vista la mole di utenti che si collegheranno al day one.

"Mai dire mai. Abbiamo fatto molti testi, quindi siamo preparati. Ma sai, mai dire mai. Il giorno del lancio potrebbe essere un po' accidentato, ma speriamo di poter imparare e adattarci, come abbiamo fatto durante i test"

Ricordiamo che il lancio di Diablo 4 è fissato per il 6 giugno 2023 su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One. Chi ha acquistato la Deluxe o la Ultimate Edition del gioco potrà iniziare a giocare in anticipo dalle 01:00 italiane del 2 giugno. Nel frattempo è già disponibile il preload, in modo da arrivare preparati all'apertura dei server.