Honor of Kings: World, un gameplay trailer mostra combattimenti e multiplayer, supporterà il DLSS 3

Tencent e TiMi Studios hanno pubblicato un nuovo gameplay trailer di Honor of Kings: World, l'action GDR open world basato sul celebre Honor of Kings, uno dei giochi mobile di maggior successo di sempre.

Il filmato si apre mostrando scorci di alcune location del gioco, ma ben presto si passa all'azione, con esplorazione e scontri contro mostri giganti in multiplayer, il che permette di avere un'ulteriore assaggio delle meccaniche dei combattimenti, che come abbiamo visto in un precedente trailer saranno decisamente movimentati e spettacolari.

Non è l'unica novità. Poche ore fa, infatti, NVIDIA ha svelato che Honor of the Kings sfrutterà sin dal lancio il raytracing e il DLSS 3, garantendo quindi prestazioni sostanzialmente migliori per i possessori delle schede RTX e in particolare quelle della serie 40.

Stando alle informazioni note al momento, Honor of Kings: World è un action GDR tripla A ambientato in un mondo vasto, caratterizzato da ambientazioni fantasy e ispirato alla mitologia cinese. Il gioco sarà pubblicato contemporaneamente in tutto il mondo, ma per il momento non è stata indicata una finestra di lancio. Sappiamo inoltre che uscirà su "molteplici" piattaforme, ma non sono state specificate quali, anche se è facile supporre che includeranno console PlayStation e Xbox, oltre a PC.