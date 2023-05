WrestleQuest ha una nuova data di uscita, arriverà anche su mobile via Netflix

Skybound Games e gli sviluppatori di Mega Cat Studios hanno annunciato la nuova data di uscita di WrestleQuest, dopo il rinvio di poche settimane fa. Sarà disponibile su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch l'8 agosto 2023. Non solo, per l'occasione è state svelate anche le versioni mobile iOS e Android, che saranno disponibili tramite l'abbonamento a Netflix dal medesimo giorno.

Queste novità sono state accompagnate da un nuovo trailer ufficiale, che presenta le leggende del wrestling che appariranno nel gioco, che sappiamo già includeranno "Macho Man" Randy Savage, Booker T, Andre The Giant, Jake "The Snake" Roberts, Diamond Dallas Page, Jeff Jarrett e molti altri ancora.

Per chi non lo conoscesse, WrestleQuest è un insolito GDR basato sul wrestling con un sistema di combattimenti a turni, dove formeremo un party composto da esuberanti e variopinti lottatori, ognuno dotato di mosse spettacolari e caratteristiche uniche.

Si tratta dunque di un gioco che tutti gli amanti del wrestling non dovrebbero lasciarsi sfuggire, tanto più ora che sappiamo che le versioni mobile iOS e Android saranno incluse nel catalogo di Netflix per gli abbonati al servizio.