Diablo 4: precaricamento disponibile su PC e console in previsione del lancio

Blizzard ha annunciato l'avvio del precaricamento dei file di Diablo 4 su PC, Xbox Series X/S, PS5, PS4 e Xbox One. Quindi, che lo abbiate prenotato su PC o console, ora potete scaricare quanto vi servirà per giocare non appena il gioco sarà sbloccato.

Più precisamente, l'accesso anticipato partirà il 2 giugno 2023 chi ha prenotato le edizioni Ultimate e Deluxe, mentre chi ha prenotato l'edizione standard potrà iniziare a giocare dal 5 giugno 2023. La data d'uscita effettiva di Diablo IV è invece il 6 giugno 2023. Blizzard ricorda che i progressi fatti durante la fase di beta aperta non saranno trasportabili nella versione finale.

Per saperne di più sul gioco, leggete la nostra recensione di Diablo 4, in cui abbiamo scritto:

Dobbiamo ammettere che ci aspettavamo qualcosa di più dalla campagna di Diablo 4 che, nonostante alcuni momenti di spicco, fatica a brillare in termini di pura e semplice narrativa. Rimane comunque una solida pietra angolare su cui costruire il futuro del gioco: al di là delle atmosfere centrate in pieno, le prime ore che abbiamo passato in questa nuova iterazione di Sanctuarium ci hanno convinto sulla bontà del gameplay. Ora restano dei nodi da sciogliere sulla varietà e sulle potenzialità dell'endgame: nei prossimi giorni cercheremo di capire se Blizzard ha fatto centro e se Diablo 4 rischia di diventare davvero una nuova droga videoludica per i fan degli action GDR.