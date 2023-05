Mobile Suit Gundam: Battle Operation 2, il free to play è ora disponibile su Steam

Mobile Suit Gundam: Battle Operation 2 è da oggi - 31 maggio 2023 - disponibile in versione PC su Steam. Il gioco è già disponibile su PlayStation 4 e PlayStation 5. Parliamo di un free to play multigiocatore d'azione nel quale possiamo far combattere i nostri mech.

Mobile Suit Gundam: Battle Operation 2 era inizialmente previsto per il 2022, ma era poi stato rimandato al 2023. Dopo cinque mesi, il gioco gratuito è finalmente disponibile anche su PC, tramite Steam.

Pubblicato originariamente in occidente nell'ottobre 2019 sui PlayStation 4, è arrivato nel gennaio 2021 su PlayStation. Non si tratta quindi di un gioco particolarmente recente. Potete vedere il trailer della versione Steam qui sotto.

Nella nostra recensione originale vi abbiamo spiegato come il gioco proponga tante armi e Mobile Suite, che saranno apprezzate dai fan, e propone un gameplay strategico dove la collaborazione e la comunicazione hanno un peso. Al tempo stesso, però, propone una grafica mediocre, un sistema di controllo rigido e poco reattivo e anche delle dinamiche da classico "gacha" non particolarmente apprezzabili.

Diteci, proverete questo free to play?