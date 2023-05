Decarnation vive e si nutre dello sguardo intrusivo degli uomini verso il corpo di una giovane donna, esposta e trattata come merce, destinata a essere gettata senza complimenti in una spirale dell'orrore da cui sembra praticamente impossibile uscire. Purtroppo, se è vero che la narrazione - al netto di alcuni cali di ritmo e di un finale eccessivamente trascinato - è senz'altro il punto forte della produzione, sul fronte dell'interazione e del gameplay Atelier QDB non è riuscito a svolgere un lavoro coerente e convincente.

Il Diario dei Sogni di Gloria è posto in bella vista nel suo appartamento. Interagendo con esso, Gloria lo definisce così: "Era una bella idea, ma ora è soltanto dove scrivo la lista della spesa". Alla vigilia del suo trentesimo compleanno, la ballerina si chiede dove sia finito il sogno della sua vita: diventare una celebre ballerina, acclamata nei cabaret di tutto il mondo. Decarnation si apre così, nel segno delle ambizioni e della vanità di una giovane volta che, fin da subito, si trova a confrontarsi in continuazione con il mondo maschile: ammiratori invadenti, capi convinti di sapere cosa è meglio per lei, scultori che la ritraggono ma la considerano poco più di uno spunto per la loro sublime arte.

Dal cabaret all'inferno, e ritorno

Il mondo interiore di Gloria è pieno di paure, ricordi e traumi che dovremo affrontare negli incubi della giovane ballerina protagonista di Decarnation

Parigi, 1989. Lo scultore Petrus, dopo aver scoperto la ballerina Gloria in un cabaret, la impiega come modella per una realizzazione di una statua di bronzo. Il dialogo tra i due pone le basi per tutta la trama e le tematiche di Decarnation: la dinamica di potere tra artista e modella richiama la lettura violenta del rapporto tra queste due figure data in Immortality (e approfondita nel nostro speciale su Immortality, la crocifissione della musa e la pittura di Francis Bacon, di cui, non a caso, è mostrato un dipinto nel museo che si visita in Decarnation). Petrus riflette sullo scorrere veloce e crudele del tempo e non dimostra alcun riguardo per Gloria quando, qualche mese dopo, viene inaugurata, presso un importante museo parigino, la statua a lei ispirata.

Durante la visita al museo Gloria vede con orrore che un uomo sta toccando la statua bronzea che riproduce le sue fattezze. Da qui in avanti, Decarnation sprofonda in un orrore senza fine, sospeso tra la realtà vissuta dalla ballerina e i suoi incubi, pieni di simboli e metafore del suo vissuto. Occhi giganteschi si aprono e inghiottono la giovane, catapultata in un mondo parallelo visibilmente ispirato al cinema di Satoshi Kon e di David Lynch. Risulta invece incomprensibile, a nostro avviso, il riferimento fatto nel materiale promozionale del gioco alla poetica lovecraftiana, ormai utilizzata come catalizzatore per l'interesse del pubblico, ma spesso svuotata del suo senso reale (un po' come recentemente avvenuto, in maniera analoga, in The Last Case of Benedict Fox).

Le paure, i rimpianti, le idiosincrasie di Gloria alimentano mostri, enigmi, fantasmi che popolano i suoi sogni, sempre più inquietanti man mano che si procede nell'avventura. Non aspettatevi un horror eccessivo e cruento: Decarnation punta tutto su una pixel art pulita e su una messa in scena più disturbante che spaventosa e sorprendente, con pochissimi spaventi e tanto orrore psicologico. A nostro avviso, la narrazione risulta eccessivamente dilatata in alcuni punti, e l'avventura avrebbe meritato un finale più conciso e incisivo; nel complesso, tuttavia, Decarnation risulta senz'altro interessante per come affronta tematiche difficili e scomode, conducendo la sua protagonista in un percorso di autoconsapevolezza e analisi della durata di circa cinque ore complessive.