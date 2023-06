Final Fantasy 7 Rebirth: sviluppo procede secondo i piani, si lavora a una data di uscita

Buone notizie per i tantissimi appassionati in attesa di Final Fantasy 7 Rebirth: stando a quanto dichiarato dal producer Yoshinori Kitase, lo sviluppo procede secondo i piani e il team è attualmente al lavoro per stabilire una data di uscita ufficiale.

Annunciato con un trailer esattamente un anno fa, Final Fantasy 7 Rebirth è la seconda parte del remake del classico targato Square Enix, e attualmente il periodo di lancio del gioco è previsto per il prossimo inverno.

Come riportato nei mesi scorsi, l'uscita di Final Fantasy 7 Remake Intergrade ha semplificato lo sviluppo di Rebirth, ed è per questo motivo che i lavori sulla seconda parte del remake sono andati avanti in maniera spedita e senza problemi.

Al di là dell'aspetto puramente tecnico e e dei risvolti relativi al gameplay, con ad esempio il desiderio manifestato da Square Enix di superare il sistema di combattimento con Gambit di FF12, sarà interessante capire dove gli autori andranno a parare sul fronte narrativo dopo gli eventi della prima parte.