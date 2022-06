Final Fantasy 7 Rebirth: confermato e chiarito il periodo d'uscita

Final Fantasy 7 Rebirth uscirà nell'inverno del 2023 (fine 2023 - inizio 2024). A fare chiarezza e a confermare il periodo d'uscita è stato il distributore Koch Media, che abbiamo contattato per ottenere numi e che ha così messo fine alle speculazioni su quando potremo giocare al secondo capitolo della trilogia remake.

In effetti il comunicato ufficiale non era proprio chiarissimo in tal senso. A creare confusione è stato il fatto che l'uscita di Crisis Core -Final Fantasy VII- Reunion è stata indicata per "questo inverno", mentre quella di Final Fantasy 7 Rebirth per il "prossimo inverno". Quindi sapere che si parla di inverno del 2023 è una conferma importante, soprattutto per i fan che lo stanno aspettando e che temevano che finisse alla fine del 2024.

Per il resto vi ricordiamo che Final Fantasy 7 Rebirth è stato annunciato per PS5. Stando agli sviluppatori sarà giocabile in modo indipendente, ossia non richiederà di aver giocato a Final Fantasy 7 Remake per essere goduto.