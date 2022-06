Dark Souls: video mostra una mod VR in azione, dal creatore delle mod VR di Elden Ring

Luke Ross, noto creatore di mod VR per giochi come Elden Ring, GTA V, Red Dead Redemption 2 e Horizon Zero Dawn, sta ora lavorando a una mod VR per Dark Souls. La mod è stata mostrata da un video di Beardo Benjo, YouTuber. Potete vedere il filmato qui sopra.

La mod VR di Dark Souls permette, come è facile intuire, di esplorare e combattere giocando in prima persona, tramite un visore per la realtà aumentata. Le meccaniche di gioco sono invariate. Trattandosi di una mod puramente tecnica, è credibile che vi siano parti del gioco difficili da affrontare con questa visuale e combattimenti più difficili del dovuto, ma è anche parte del fascino di queste mod.

Per poter accedere alla mod di Dark Souls (o tutte le altre, compresa quella di Elden Ring) bisogna essere iscritti al Patreon di Ross. Al momento non c'è una data di uscita per la mod VR di Dark Souls, ma in media Ross è abbastanza rapido ad applicare la "vernice VR" ai giochi da lui scelti.

Diteci, vi piace l'idea di giocare Dark Souls in VR, oppure credete che abbia poco senso visto che il gioco è stato pensato per essere affrontato con una normale telecamera in terza persona?