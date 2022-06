Final Fantasy 7: Barret può sollevare la Buster Sword di Cloud, confermano gli sviluppatori

Barret è abbastanza forte da sollevare la Buster Sword di Cloud, l'iconica spada diventata simbolo di Final Fantasy 7, remake compreso. L'informazione è stata data dagli sviluppatori attualmente al lavoro sul franchise, nella prima di una serie di interviste pubblicata da Square Enix a margine dei festeggiamenti per il 25° anniversario del gioco.

Maasaki Kazeno, il Character Modeling Director della serie, ha però spiegato che sollevare la Buster Sword è diverso dal saperla usare in battaglia. Quindi, se parliamo di semplice forza fisica "allora sì. Barret può sollevare e colpire con la Buster Sword usando una mano sola. Comunque, è molto diverso dal saperla brandire come arma. Se presumiamo che la Buster Sword sia fatta di ferro, allora sarebbe una spada gigantesca di circa 40Kg e i fattori per brandirla con efficacia sarebbero diversi, forza a parte."

Naturalmente Cloud ha delle caratteristiche eccezionali per riuscire a usarla efficacemente in battaglia. In fondo è un Soldier.

Ieri sera, in occasione del 25° anniversario di Final Fantasy 7, è stato annunciato Final Fantasy 7 Rebirth per PS5, il secondo titolo della trilogia remake. È stato anche annunciato che Final Fantasy 7 Remake Intergrade è da ora disponibile su Steam.