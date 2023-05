Bethesda: nuovo marchio registrato fa pensare a un gioco in stile Monster Hunter

Bethesda, o uno dei team che gestisce, potrebbe essere al lavoro su un gioco stile Monster Hunter, stando a quanto suggerisce un nuovo marchio registrato che punta in quella direzione.

Attualmente ci sono diversi team di Bethesda i cui progetti non sono stati svelati. Il fatto che qualcuno di essi possa tentare la via del clone di Monster Hunter non è poi così anomalo, visto il successo della serie di Capcom e di alcuni dei suoi emuli.

Comunque sia il riferimento sarebbe la registrazione della frase "GIANT MONSTER NEWS". In realtà si tratta di una seconda registrazione, visto che la stessa era stata già messa sotto copyright qualche anno fa dalla casa di Todd Howard. Naturalmente la frase è interpretabile in diversi modi, ma la tesi più diffusa è quella dell'arrivo di un clone di Monster Hunter, forse per sistemi mobile e forse presentato all'Xbox Showcase dell'11 giugno.

Difficile che si tratti di un gioco maggiore di Bethesda stessa, visto che la compagnia è già impegnatissima con il lancio di Starfield, in arrivo a settembre 2023, e ha già annunciato lo sviluppo di The Elder Scrolls VI, cui seguirà quello di Fallout 5.