Iron Man: il gioco di EA e Marvel assume la scrittrice Ashley Cooper di Gotham Knights

La scrittrice Ashley Cooper ha annunciato di essere la scrittrice senior di Marvel's Iron Man. Cooper ha fatto parte del team di scrittura di Gotham Knights. Uno dei suoi contributi in quel gioco è la scrittura dalle conversazioni all'interno della base operativa tra Tim Drake e il resto del cast giocabile del gioco, riguardo al suo interesse amoroso.

Nel suo annuncio su Twitter, Cooper ha rivelato che il suo primo lavoro di scrittura è stato quello di creare dei fumetti "alle elementari e alle superiori", pare quindi che lavorare nuovamente su un gioco di supereroi sia un sogno, soprattutto considerando che ora si trova in un ruolo di maggiore responsabilità.

"Se aveste detto a me dodicenne che questo è ciò che avrei fatto a livello professionale, avrebbe perso la testa", ha scritto Cooper su Twitter. "Sono entusiasta di annunciare che sono entrata a far parte di EA Motive come scrittrice senior di Iron Man!".

Per il momento non sappiamo molto di Marvel's Iron Man, ma stando a un annuncio lavorativo il gioco di EA Motive sarà open world.

Diteci, quali sono le vostre aspettative per ora?