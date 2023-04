Iron Man: il gioco di EA Motive sarà open world, stando a un annuncio lavorativo

Electronic Arts a settembre dell'anno scorso ha annunciato che Motive Studio, autori di Dead Space Remake, sta lavorando a un gioco di Iron Man, di cui al momento sappiamo solo che sarà un action adventure in terza persona single-player. Tuttavia stando a un annuncio di lavoro pubblicato recentemente apprendiamo anche che sarà ambientato in un mondo open world.

Il narrative director Stephen Rhodes ha condiviso su Twitter l'annuncio lavorativo per il ruolo di senior writer specificatamente per l'Iron Man di EA Motive, che sembrerebbe suggerire per l'appunto che il titolo sarà open world. In particolare, nella sezione delle qualifiche, viene menzionato che il candidato deve avere "esperienza negli open world e in dialoghi non lineari". L'idea dunque è che in Iron Man i giocatori potranno esplorare liberamente un vasto modo di gioco e scegliere come interagire con i personaggi.

Per quanto questo dettaglio non sia per forza una conferma ufficiale, va detto che la presenza di un mondo open world per molti è scontata, data l'abilità di Iron Man di volare per lunghe distanze e affrontare scontri su ampia scala.

A inizio anno, sempre grazie a un annuncio di lavoro, abbiamo appreso inoltre che l'Iron Man di Electronic Arts potrebbe sfruttare l'Unreal Engine 5. Detto questo, il gioco è ancora nel pieno dello sviluppo, quindi probabilmente ci vorranno mesi prima di una vera e propria presentazione ufficiale.