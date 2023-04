Unrecord, un breve video dimostra che si tratta di un gioco vero

Un breve video pubblicato da Alexandre Spindler, programmatore e co-director di Unrecord, dimostra che si tratta di un gioco vero e non, come qualcuno aveva ipotizzato, di un semplice filmato a cui erano stati aggiunti degli elementi grafici.

In effetti il trailer di Unrecord aveva sollevato più di un dubbio sulla natura di questo progetto, talmente realistico da sembrare falso per quanto concerne movimenti, texture e sistema di illuminazione, del tutto simili a quelli di una ripresa video.

A fare la differenza è dunque la sofisticata tecnologia dell'Unreal Engine, che grazie ai suoi potenti e innovativi strumenti consente anche a piccoli team di sviluppo di ottenere risultati di questo genere. L'avreste mai detto?

Per il momento privo di una data di uscita ufficiale, Unrecord è uno sparatutto per PC in cui vediamo l'azione dalla bodycam di un poliziotto appartenente alle unità tattiche, che si trova dunque a fare irruzioni e ad affrontare situazioni sempre più pericolose.