Acer annuncia Predator Orion X, il PC desktop da gaming con RTX 4090

Acer ha annunciato oggi Predator Orion X, un PC gaming compatto, dall'enorme potenza, in quanto combina un processore Intel Core i9-13900KS di 13a generazione in edizione speciale e una GPU NVIDIA GeForce RTX 4090 raffreddata a liquido, progettata su misura per racchiudere tutta la potenza in uno chassis piccolo e portatile.

Il design è realizzato a "zone" multiple per ospitare la CPU, la VGA e il sistema di raffreddamento a liquido. È dotato anche di una copertura frontale magnetica rimovibile e di pannelli laterali in metallo per proteggere i componenti interni, nonché di un supporto meccanico per le cuffie.

Predator Orion X ha un processore Intel i9-13900KS di 13a generazione, con 24 core, 32 thread, un TDP di 150 W e una nuova architettura ibrida, che permette al processore di raggiungere frequenze record di 6 Ghz per prestazioni mai viste. Grazie all'architettura NVIDIA Ada Lovelace, questo PC gaming compatto include fino a una GPU NVIDIA GeForce RTX 4090 con raffreddamento a liquido e con 24 GB di memoria GDDR6X per dare a gamer e creator un'esperienza di gioco e creativa straordinaria. Oltre alle ventole del dissipatore, c'è un modulo di raffreddamento a liquido personalizzato, che fa sì che alcuni dei componenti di gioco più potenti possano stare in un form factor compatto.

Predator Orion X ha un chassis leggero di 9 kg che offre tre "aree" distinte per personalizzare facilmente ogni aspetto. L'area 1 facilita l'accesso a CPU, alimentatore e SSD, mentre l'area 2 contiene la VGA e due slot per HDD SATA da 2,5. L'area 3 aiuta a raffreddare e ottimizzare i componenti interni potenti, grazie a un sistema di raffreddamento a liquido da 240 mm per la CPU. I pannelli laterali in metallo proteggono le parti essenziali e si possono togliere con una levetta per aggiornare il design, che ha anche un braccio girevole sopra per appoggiare le cuffie.

Predator Orion X ha fino a 32 GB DDR5-5600 di RAM, due SSD M.2 (massimo 1 TB ognuno) e uno slot per SSD M.2 NVMe con luce e hot-swap per cambiarlo e aumentarlo facilmente. Il desktop ha anche una connessione veloce e stabile con la Intel Killer E3100G e la Intel Killer Wi-Fi 6E AX211 e molte porte, come due USB3.2 Gen1 (una Type-C e una Type-A), un microfono e un jack combo davanti, una porta USB 3.2 Gen2x2 Type-C, tre porte USB 3.2 Gen2 Type-A , due USB 2.0 e una RJ45 dietro.

Inoltre, Predator Orion X permette di sfruttare l'app PredatorSense 4.0 per controllare il sistema per l'overclocking e di cambiare l'illuminazione RGB con un'interfaccia semplice e specifica che aiuta a sfruttare al meglio il sistema.

Predator Orion X (POX-650) sarà disponibile in Italia a settembre, a partire da 4.999 euro.